Roorkee News: विद्यार्थियों को वितरित की निशुल्क पाठ्य सामग्री

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रुड़की। पूर्व मेयर गौरव गोयल की ओर से सती मोहल्ला स्थित मखदूम बख्श जूनियर स्कूल में विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की गई। पूर्व मेयर ने कहा कि अच्छी तालीम हासिल कर सभी बच्चे तरक्की के राह में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि तालीम अच्छी होगी तो परिवार और समाज भी अच्छा होगा। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने घर, स्कूल और आसपास के वातावरण को साफ-सुंदर रखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्हें नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया। प्रधानाचार्य मोहम्मद शमशाद ने पूर्व मेयर का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आबिद हुसैन, उम्मेद गाजी, मकसूद हसन, मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद सुहैल, मोहम्मद उवैस, नजमा, सामिया, शाजिया आदि मौजूद रहे।