Roorkee News: सीमली में दिनदहाड़े दो गुटों में फायरिंग

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 11 बजे कुछ युवक नगर के सीमली में कश्यप बस्ती की ओर पहुंचे थे। यहां स्थानीय युवकों के साथ उनकी कहासुनी हुई। आरोप है कि इस पर तमंचे निकल आए और फायरिंग की गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों ओर से एक दूसरे की ओर फायरिंग हुई। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी।दो गोलियां छिटककर यहां स्थित एक आवास की दीवार और निकट रखी बाल्टी में जा लगी। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन पुलिस के आने से पहले बाइक सवार युवक धमकी देते हुए वहां से निकल गए। स्थानीय युवक और उसके परिजन भी घर पर नहीं मिले। पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मामले में अभी कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली है। घटना में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है।