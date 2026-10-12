Roorkee News: तीन दुकानों में चोरी की घटना में प्राथमिकी दर्ज

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नगर के शिवपुरी निवासी राजेंद्र सिंघल और ओमकार व बिजेंद्र की नगर में आपस में सटी हुई दुकानें हैं। 10 अक्तूबर की रात को वह दुकानें बंद करके घर चले गए थे। रात के समय छत के रास्ते सीढ़ियों से होकर दुकान में घुसे चोरों ने उनकी दुकानों से सामान और नकदी चोरी कर ली थी। रविवार को दुकान पहुंचने पर चोरी का पता चला था। व्यापारियों ने पुलिस को घटना की तहरीर दी थी। पुलिस की जांच में एक दुकान में लगे सीसीटीवी में दो संदिग्ध दुकान में नजर आए। सीसीटीवी फुटेज में वह मोबाइल की रोशनी में ड्राअर खोलने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि व्यापारियों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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नगर में तीन दुकानों में हुई चोरी की घटना में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच में एक दुकान में लगे सीसीटीवी में दो संदिग्ध नजर आए हैं। पुलिस संदिग्धों की पहचान कर रही है।