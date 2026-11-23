लक्सर। एक युवती ने युवक पर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। युवक का रिश्ता कहीं और तय होने की जानकारी मिलने पर युवती कोतवाली पहुंची और पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पांच वर्ष पहले वर्ष 2021 में निकट के गांव निवासी आरोपी युवक फैजान के साथ उसका परिचय हुआ था। धीरे - धीरे यह जान पहचान प्रेम प्रसंग में बदल गई। युवती का आरोप है कि, युवक ने उससे शादी करने का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद युवक उसके घर भी आने - जाने लगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी की बात करने पर वह बहाने बनाकर उसे टाल देता था। अब उसे जानकारी मिली की युवक किसी अन्य युवती से शादी करने जा रहा है। उसने युवक को उसका वादा याद दिलाते हुए शादी करने को कहा तो युवक मुकर गया। जिसके बाद वह कोतवाली पहुंची। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।