Roorkee News: माइंड फुलनेस योग से छात्राओं ने सीखे तनाव दूर करने के तरीके

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शिविर में ब्रह्माकुमारी दीपिका बहन और राशि बहन ने छात्राओं को मेडिटेशन का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान से मन को शांत रखने, एकाग्रता बढ़ाने और परीक्षा के तनाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। छात्राओं को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। प्राचार्या डॉ. अनुपमा गर्ग ने कहा कि परीक्षा जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है लेकिन इसे तनाव और भय का कारण नहीं बनाना चाहिए।नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और योग-ध्यान के जरिये छात्राएं अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रख सकती हैं। कार्यक्रम संयोजिका एवं एंटी ड्रग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अर्चना चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। उन्होंने छात्राओं को नियमित दिनचर्या अपनाने, योग, ध्यान और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाने व नशे जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहने की सलाह दी। डॉ. भारती शर्मा ने छात्राओं को अपनी भावनाओं को समझने, पर्याप्त विश्राम लेने और पढ़ाई के साथ व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।