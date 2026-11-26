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रोडवेज बस अड्डे से नैनीताल के लिए संचालित होने वाली एक बस में फास्टैग की खराबी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। नैनीताल रूट पर चलने वाली दो बसों में से एक का फास्टैग कई दिनों से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में बस के टोल प्लाजा से गुजरने पर परिचालक को नकद भुगतान करना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लगने से बस के संचालन पर असर पड़ रहा है।करीब 20 दिन पहले रुड़की रोडवेज डिपो को पर्वतीय मार्गों पर संचालन के लिए बीएस-6 श्रेणी की दो छोटी बसें मिली थीं। इन दोनों बसों को नैनीताल रूट पर लगाया गया है। बसों का संचालन शाम सात बजे रुड़की से किया जा रहा है। दोनों बसों में फास्टैग लगाए गए थे लेकिन इनमें से एक का फास्टैग खराब हो गया है।बताया जा रहा है कि फास्टैग की वैधता समाप्त होने के कारण यह काम नहीं कर रहा है। फास्टैग से भुगतान नहीं होने के कारण परिचालक को टोल प्लाजा पर नकद राशि जमा करनी पड़ती है। इससे टोल पर बस को अधिक समय रुकना पड़ता है और निर्धारित समय पर संचालन प्रभावित होता है। इसका सीधा असर यात्रियों पर भी पड़ रहा है। सहायक महाप्रबंधक अमिता सैनी का कहना है फास्टैग से जुड़ी समस्या की जानकारी लेकर जल्द इसका समाधान कराया जाएगा।