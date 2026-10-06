Roorkee News: मौसम साफ होते ही रबी सब्जियों की बिजाई में जुटे किसान

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हाल की तेज बारिश के कारण कई खेतों में पानी भर गया था जिससे हरी सब्जियों की बुवाई प्रभावित हुई थी। तैयार नर्सरियां और पहले से बोई गई फसलें जलमग्न होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। किसान लंबे समय से मौसम खुलने और मिट्टी के जुताई योग्य होने का इंतजार कर रहे थे।मौसम अनुकूल होते ही किसानों ने रबी सीजन की सब्जियों की बिजाई शुरू कर दी है। पालक, मेथी, बथुआ, चना और धनिया जैसी पत्तेदार फसलों की बुवाई प्राथमिकता पर की जा रही है। वहीं मूली, शलजम और गाजर जैसी जड़ वाली फसलों के लिए क्यारियां और मेड़ें तैयार की जा रही हैं।इसके अलावा फूलगोभी, पत्तागोभी, बैंगन और टमाटर की पौधों की रोपाई का कार्य भी तेजी पकड़ रहा है। किसान मोहित, सुक्रमपाल, अनित, गोलू, तेजपाल और रोहित का कहना है कि बारिश से हुए शुरुआती नुकसान की भरपाई अगेती सब्जियों की अच्छी पैदावार से करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह साफ और अनुकूल बना रहा तो रबी सीजन की सब्जियों का उत्पादन बेहतर रहेगा और मंडियों में समय पर आवक शुरू हो सकेगी।