डॉ. कलाम का जीवन समर्पण का प्रतीक : नवीन कुमार
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:08 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:08 PM IST
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मानवाधिकार ब्यूरो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता नवीन कुमार जैन की ओर से कैंप कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं और ब्यूरो पदाधिकारियों ने डॉ. कलाम के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया। नवीन कुमार जैन ने कहा कि डॉ. कलाम का जीवन सादगी, राष्ट्रभक्ति और समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में देश को मिसाइल तकनीक और परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अशोक कुमार, अभिनव गोयल, अमित सिंघल, सचिन गोंड़वाल, राजेश वर्मा, सुधीर चौधरी, अनुज आत्रेय, बृजेश सैनी और सुनील कुमार गोयल आदि मौजूद रहे।
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