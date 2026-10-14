Roorkee News: जाम से राहत दिलाने के लिए दुरुस्त किए जा रहे डिवाइडर

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शहर में वन-वे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाईवे पर सीमेंट के डिवाइडर लगाए गए हैं। इसके बावजूद मलकपुर चुंगी से सिविल लाइंस चौक तक आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। कई स्थानों पर डिवाइडर टूटने और तिरछे होने के कारण यातायात संचालन प्रभावित होता है। इसे देखते हुए संबंधित स्थानों पर डिवाइडरों को सही कराया जा रहा है। यातायात निरीक्षक राजेंद्र नाथ ने बताया कि त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में बाजारों और प्रमुख मार्गों पर शाम के समय भीड़ बढ़ रही है। इससे रुक-रुककर जाम लगने की स्थिति बन रही है। यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए पहले से ही जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।जेसीबी की मदद से सीधी लाइन में लगाए डिवाइडरटीएसआई प्रवीण कुमार के अनुसार जहां डिवाइडर टूटे हुए हैं उन्हें ठीक कराया जा रहा है। वहीं, तिरछे लगे डिवाइडरों को जेसीबी की मदद से सीधी लाइन में लगाया जा रहा है। प्रेम मंदिर रोड, डमडम चौक समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर यह काम किया जा रहा है। इससे वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होगी और सड़क पर बढ़ने वाले यातायात के दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।