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Roorkee News: विस्तार ले रहा धनौरी का बाजार

Mon, 05 Oct 2026 11:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:11 PM IST
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Dhanauri market is expanding
और हरिद्वार के बीच स्थित धनौरी का बाजार समय के साथ लगातार विस्तार लेता जा रहा है। अगले वर्ष हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले से पहले ही धनौरी का बाजार जसवावाला और तेलीवाला मार्ग पर काफी विकसित हो चुका है। स्थिति यह है कि अब लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के अधिकांश सामान के लिए रुड़की या हरिद्वार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्थानीय बाजार में ही विभिन्न प्रकार का सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
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वैसे तो धनौरी का बाजार पिछले कई वर्षों से विस्तार कर रहा है, लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों में नए कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के खुलने से बाजार के विस्तार को काफी गति मिली है। शिक्षण संस्थानों के कारण क्षेत्र में विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की आवाजाही बढ़ी है, जिसका सीधा असर स्थानीय व्यापार पर दिखाई दे रहा है।
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