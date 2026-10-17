फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Demand to open up a pathway in Gulmohar Greens Society

Roorkee News: गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी में रास्ता खुलवाने की मांग

Sat, 17 Oct 2026 10:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:43 PM IST
विज्ञापन
Demand to open up a pathway in Gulmohar Greens Society
हरिद्वार रोड स्थित गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी के टावर-2 के निवासियों ने सामान्य आवागमन और आपातकालीन मार्ग खुलवाने की मांग की है। निवासियों का आरोप है कि एचआरडीए के स्वीकृत मानचित्र में प्रस्तावित मार्ग पर झूले, स्लाइडर और अन्य खेल सामग्री स्थापित होने से रास्ता बाधित है। निवासी संदीप अग्रवाल और सरिता यादव ने एचआरडीए, अग्निशमन विभाग और उपजिलाधिकारी को शिकायत देकर मार्ग को अवरोध मुक्त कराने की मांग की है। उनके अनुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार ने सात अक्तूबर को आरडब्ल्यूए को दो सप्ताह के भीतर मार्ग खुलवाने और अवरोध हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया गया है। निवासियों ने प्रशासन से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार रास्ता खुलवाने और एंबुलेंस सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed