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Roorkee News: कूड़े के ढेर और फैली गंदगी से निजात दिलाने की मांग

Tue, 06 Oct 2026 08:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:48 PM IST
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Demand for relief from garbage heaps and spread of filth
राजकीय इंटर कॉलेज पिरान कलियर और नगर पंचायत क्षेत्र में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर व फैली गंदगी से स्थानीय लोगों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से सफाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक समाजसेवी शहजाद ने तहसील दिवस में तहसीलदार रुड़की को शिकायत देकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता शहजाद अली ने बताया कि लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण कूड़ा सड़ने से दुर्गंध फैल रही है। इससे लोगों के साथ ही स्कूल आने-जाने वाले विद्यार्थियों और राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। शिकायत पर तहसीलदार ने नगर पंचायत के ईओ को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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