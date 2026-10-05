विवेचनाओं-शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाएं: एसपी सिटी

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एसपी सिटी ने मालखाना, कार्यालय, सीसीटीएनएस, भोजनालय, बैरक और थाना परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। थाना कार्यालय और सीसीटीएनएस में विभिन्न रजिस्टरों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने मालखाने में लंबे समय से लंबित मालों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। बीट अधिकारियों और हल्का प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहने और डायल-112 से मिलने वाली सूचनाओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपनिरीक्षकों को लंबित विवेचनाओं, प्रार्थना पत्रों और शिकायतों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सीएम पोर्टल पर लॉगइन कर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने और उसकी रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए।एसपी ने चेतक, पीसी और थाना मोबाइल को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने और आमजन की समस्याओं का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान पुलिसकर्मियों के स्तर से संभव न हो, उनकी जानकारी तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाए। इस दौरान एसएचओ देवेंद्र सिंह रावत, एसएसआई अनुज सिंह आदि मौजूद रहे।