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सुल्तानपुर क्षेत्र के फतवा गांव के बीच आबादी से लगा हुआ एक छोटा तालाब स्थित है। इसमें आसपास के घरों से निकलने वाला दूषित पानी जमा हो रहा है। घरों का पानी तालाब में जाने से तालाब कूड़ा करकट गंदगी और पानी से लबालब हो रहा है। इससे पानी आबादी के बीच रास्ते में भरा हुआ है। सचिन कुमार, संजय कुमार, पवन कुमार, सोनू कुमार, बंटी, शीशराम आदि ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब दो महीना से तालाब के पास स्थित आबादी और रास्ते में जल भराव हो रहा है।ग्रामीणों को जलभराव से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की साफ सफाई और आसपास बनी नालियों की साफ सफाई करने और तालाब से पानी की निकासी कराए जाने के संबंध में काफी समय से जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों से लगातार मांग की जा रही है। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग में हो रहे दूषित जलभराव और गंदगी से फैल रही दुर्गंध के कारण रास्ते से गुजरना और आसपास घरों में बैठना मुश्किल हो रहा है।फतवा गांव में आबादी के बीच स्थित तालाब की सफाई कराई गई थी लेकिन उसके बाद दोबारा फिर गंदगी फैल गई है। तालाब से पानी के निकासी के लिए एसडीएम लक्सर से मांग की गई है। स्वीकृति मिलते ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। -अमित कुमार, ग्राम प्रधान