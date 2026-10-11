Roorkee News: 100 रुपये यूजर चार्ज के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस

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महानगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के कैंप कार्यालय में रविवार को सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कई सफाई कर्मचारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने वाले कर्मचारियों का स्वागत किया गया। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम जनता से 100 रुपये यूजर चार्ज वसूलने का प्रयास कर रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी हाल में सफल नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता पर आर्थिक बोझ डालने के फैसले का विरोध जारी रहेगा। कार्यक्रम में पूर्व महापौर गौरव गोयल, रिजवान अहमद, डॉ. हरविंदर सिंह, नीरज सैनी, बीना आनंद, संजय गुड्डू, जसवीर सिंह, यासमीन खान, माया रावत, विशाल सहगल आदि मौजूद रहे।

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रुड़की। नगर निगम की ओर से प्रस्तावित 100 रुपये यूजर चार्ज को लेकर कांग्रेस ने विरोध का एलान किया है। महानगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जनता पर किसी भी सूरत में यूजर चार्ज नहीं थोपने देगी। इसके विरोध में जरूरत पड़ी तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।