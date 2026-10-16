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Roorkee News: दोपहर तक बाल विकास कार्यालय में सन्नाटा, कर्मचारी नदारद

Fri, 16 Oct 2026 11:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:11 PM IST
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Child Development Office was deserted until noon, with staff absent.
शहर के गणेशपुर स्थित बाल विकास परियोजना ग्रामीण प्रथम के कार्यालय में शुक्रवार को दोपहर तक सन्नाटा पसरा रहा। कार्यालय के ताले खुले हुए थे लेकिन अंदर कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। ऐसे में विभिन्न कार्यों के लिए कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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शुक्रवार को कार्यालय की स्थिति देखने पर वहां कोई कर्मचारी काम करता हुआ नजर नहीं आया। कार्यालय खुला होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और समय पर कामकाज नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) नेहा सिंह से फोन पर संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि वह निदेशालय गई हुई हैं। हालांकि, कार्यालय में अन्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।
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