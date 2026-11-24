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मंगलौर। नारसन खुर्द में बुधवार यानी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के नवनिर्मित कार्यालय और आवास का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए क्षेत्र में तैयारियां तेज कर दी गई है।पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने बताया कि 25 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नारसन खुर्द स्थित उनके कार्यालय और आवास का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और क्षेत्र के लोगों से संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में नारसन खुर्द समेत आसपास के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के आगमन और उन्हें सुनने को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह बना हुआ है। भड़ाना ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। आयोजकों की ओर से जनसभा में आने वाले लोगों की सुविधा के संबंध में भी तैयारियां की जा रही है।

भड़ाना के आवास-कार्यालय का करेंगे उद्घाटन