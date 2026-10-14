Roorkee News: म्यूल खातों से ठगी की रकम निकाले जाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज

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पुुलिस के अनुसार देश भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने और ठगी की घटनाओं की शिकायत व कार्रवाई के समन्वय पोर्टल बना है। पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी और संदिग्ध लेनदेन के मामलों में त्वरित कार्रवाई के साथ रकम जिन खातों में ट्रांसफर होती है उनकी भी निगरानी होती है। इसी क्रम में लक्सर क्षेत्र में दो बैंक खाते चिह्नित हुए हैं। इन बैंक खातों में हाल ही में 7,28,873 की रकम की निकासी हुई है। यह रकम देश के अलग-अलग शहरों में ऑनलाइन फ्राॅड कर ठगी गई है। मामले में उच्चाधिकारियों के स्तर से लक्सर पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। इस पर पुलिस ने मामले में दो अलग - अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं।पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामलेजिन संदिग्ध बैंकखातों से ऑनलाइन फ्राॅड करके जमा कराई गई रकम की निकासी हुई वह स्टेट बैंक और इंडियन बैंक की शाखा में हैं। पिछले दिनों भी ऐसे पांच खातों की पहचान हुई थी। पुलिस खाताधारकों की जानकारी जुटा रही है। बैंक अधिकारियों से भी जानकारी ली जा रही है।संदिग्ध बैंक खातों से रकम की निकासी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गहनता से मामले की जांच की जा रही है। - देवेंद्र सिंह नेगी, सीओ लक्सर