फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Case registered following incident in which youths were injured in a road accident

Roorkee News: सड़क हादसे में युवकों के घायल होने की घटना में रिपोर्ट दर्ज

Fri, 23 Oct 2026 11:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Case registered following incident in which youths were injured in a road accident
लक्सर-हरिद्वार हाईवे पर टैंपो ट्रैवलर वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों के घायल हो जाने की घटना में पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस वाहन चालक की पहचान कर रही है।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के गंगदासपुर गांव निवासी सत्यम ने तहरीर में बताया कि उनका भाई दीपांशु अपने साथी शिवम के साथ 8 अक्तूबर को सुबह करीब सात बजे बाइक से धारीवाला गांव से गंगदासपुर आ रहे थे। लक्सर-हरिद्वार हाईवे पर जब वह जनता इंटर काॅलेज के पास पहुंचे तभी एक टैंपो ट्रैवलर चालक ने तेजी और लापरवाही से यू टर्न लेते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल लाया गया। वहां से गंभीर हालत में उन्हें महंत इंदिरेश हाॅस्पिटल देहरादून रेफर कर दिया गया। जहां अब तक उनका उपचार चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चालक की पहचान की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed