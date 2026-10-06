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Roorkee News: घर में घुसकर दंपती से मारपीट, चार पर रिपोर्ट दर्ज

Tue, 06 Oct 2026 06:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:21 PM IST
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Case registered against four people for barging into a house and assaulting a couple
रामपुर गांव में घर में घुसकर दंपती से मारपीट और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में जिद्दो, अजीम, सारदा और अर्श शामिल हैं।
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गांव रामपुर निवासी शमशेर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे चारों आरोपी जबरन उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लोहे की रॉड, हॉकी और डंडों से उसके व उसकी पत्नी रेशमा के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान घर के सामान में भी तोड़फोड़ की गई।
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शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर दंपती को आरोपियों से छुड़ाया। इसके बाद शमशेर अपने परिचितों के साथ गंगनहर कोतवाली पहुंचा। वहां से मेडिकल के लिए चिट्ठी लेकर राजकीय अस्पताल रुड़की गया। तहरीर के अनुसार शमशेर के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं थीं। चिकित्सकों ने उसे देहरादून रेफर कर दिया जबकि उसकी पत्नी को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच उपनिरीक्षक नवीन कुमार को सौंपी गई है।
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