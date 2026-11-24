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गंगा स्नान और अरदास की अनुमति देने या गिरफ्तार कर जेल भेजने की रखी मांग, कार में बैठकर जताया विरोध

नारसन। हरिद्वार स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदड़ी साहिब की मूल जमीन सिख समाज को वापस दिलाने और उसी स्थान पर गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण कराने की मांग के संबंध में ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बब्बर ने अपने साथियों के साथ नारसन बॉर्डर पर धरना दिया। वह अपने साथियों के साथ नारसन बॉर्डर के रास्ते हरिद्वार जा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। पुलिस की ओर से आगे जाने से रोके जाने पर गुरचरण सिंह बब्बर अपनी कार में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें गंगा स्नान और अरदास के लिए हरिद्वार जाने दिया जाए अन्यथा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद या टकराव पैदा करना नहीं है बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है। गुरचरण सिंह बब्बर ने कहा कि हरकी पैड़ी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदड़ी साहिब की मूल जमीन सिख समुदाय को वापस सौंपी जाए और उसी स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण कराया जाए। किसी दूसरे स्थान पर गुरुद्वारे के लिए वैकल्पिक जमीन देना उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। वह प्यार, भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। धरने के दौरान हरजीत सिंह, सतविंदर सिंह, प्रदीप सिंह, ओंकार सिंह, सौरभ शर्मा, पंकज भारद्वाज, नरेश मल्होत्रा और अवतार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मौके पर नायब तहसीलदार रुड़की लेखचंद गुप्ता, सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी, मंगलौर कोतवाली प्रभारी भगवान सिंह मेहर आदि मौजूद रहे।

हरकी पैड़ी स्थित मूल स्थान पर गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की मांग, पुलिस ने हरिद्वार जाने से रोका