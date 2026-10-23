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Roorkee News: मंगलौर में दुकान का ताला तोड़ने और कब्जे के प्रयास

Fri, 23 Oct 2026 11:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:28 PM IST
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Attempt to break the lock of a shop and take possession in Mangalore
कस्बे के मानक चौक पर संयुक्त संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच उपजा विवाद अब तूल पकड़ चुका है। एक भाई ने दुकान का ताला तोड़कर जबरन कब्जे का प्रयास करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पिता-पुत्र समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
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मानक चौक निवासी मनोज कुमार ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनके परिवार में चार भाई विनोद कुमार, मनोज कुमार, राजकुमार और नकुल हैं। मंगलौर में स्थित विवादित दुकान चारों भाइयों की संयुक्त संपत्ति है जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार किया जाता है। आरोप है कि भाई विनोद कुमार ने अन्य भाइयों की रजामंदी के बिना मोहल्ला सरावज्ञान निवासी मोहम्मद एहसान और उसके बेटे जीशान के साथ दुकान को लेकर साझेदारी का एकतरफा समझौता कर लिया।
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मनोज कुमार का कहना है कि इस समझौते में उसने, राजकुमार और नकुल ने अपनी कोई सहमति नहीं दी थी। इसके बावजूद आरोपियों ने दुकान पर अपना अधिकार जमाने की नीयत से ताला तोड़ने का प्रयास किया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके परिवार के साथ गाली-गलौज की और मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी।कार्यकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी ओशिन जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर विनोद कुमार, जीशान और मोहम्मद एहसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
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