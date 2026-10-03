Roorkee News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी सहारनपुर से गिरफ्तार

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रुड़की। कोतवाली गंगनहर पुलिस ने 15 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर को नाबालिग के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने सीडीआर और लोकेशन के आधार पर गांव बिजोपुरा, थाना देहात, जिला सहारनपुर में दबिश दी। यहां से पुलिस ने नाबालिग को सकुशल ढूंढने के साथ आरोपी शाहरूख (20) निवासी नन्हेड़ा अनंतपुर, भगवानपुर, हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान प्राथमिकी में पॉक्सो की धाराएं बढ़ाई गई है। कोर्ट की पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। संवाद

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी सहारनपुर से गिरफ्तार