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Roorkee News: ट्रेनों में लूटपाट की वारदात का आरोपी ढाई साल बाद गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 06:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:20 PM IST
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Accused in train robbery case arrested after two and a half years
सिग्नल पर मिट्टी लगाकर ट्रेनों को रोककर यात्रियों से लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद करीब ढाई साल से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी कैनूर को आखिरकार लक्सर जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। 17 मई 2024 की रात को बदमाशों ने सिग्नल पर मिट्टी लगाकर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और गोरखपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों को लक्सर आउटर पर रोक लिया था। इसके बाद बदमाश यात्रियों से नकदी और आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। यात्रियों से सूचना मिलने पर आरपीएफ प्रभारी की ओर से जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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एसपी जीआरपी अरुणा भारती ने बताया कि पुलिस की जांच में वारदात के मास्टरमाइंड कैनूर निवासी मस्तगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली उत्तर प्रदेश की पहचान हुई थी लेकिन आरोपी फरार हो गया था। उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के साथ ही इनाम घोषित किया गया था। यह इनाम बढ़कर 25 हजार हो गया था लेकिन बीते करीब ढाई साल से वह अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देता आ रहा था।
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जीआरपी और एसओजी टीम लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी थीं। 13 अक्तूबर की रात को आरोपी ट्रेन में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से एथल रेलवे स्टेशन से पूर्व जंगल में छिपा था। इस दौरान पुलिस को उसके क्षेत्र में आने की जानकारी मिली। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक राजीव चौहान और उपनिरीक्षक रचना देवरानी के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने दो तरफ से घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
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न कोई स्थायी ठिकाना, न मोबाइल फोन का इस्तेमाल
लक्सर। एसपी ने बताया कि आरोपी का कोई ठिकाना नहीं है। वह मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करता था। आरोपी अलग-अलग राज्यों में चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता था। लक्सर में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी यूपी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग शहरों में रहता रहा। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस टीमें कई बार इन राज्यों में अलग-अलग शहरों में गई।
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