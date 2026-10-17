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Roorkee News: कच्ची शराब के साथ आरोपी पकड़ा

Sat, 17 Oct 2026 10:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:45 PM IST
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Accused caught with illicit liquor
कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को कच्ची शराब के साथ पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की रात को बाजार चौकी प्रभारी नगर में गश्त पर थे। इस दौरान एक संदिग्ध ने पुलिस को देख छिपने का प्रयास किया। संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से पांच लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आशू निवासी ग्राम केहड़ा बताया। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसका चालान कर दिया गया है।
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