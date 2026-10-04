Roorkee News: महिला पर जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

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मंगलौर। नाथूखेड़ी गांव में महिला पर जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक और गमछा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस के मुताबिक, 30 सितंबर को नाथूखेड़ी निवासी उर्वशी ने अपनी 37 वर्षीय मां पर जान से मारने की नीयत से हमला किए जाने की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने देवबंद क्षेत्र के जाटोला गांव निवासी शुभम कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रारंभिक जांच में महिला पर हमला किए जाने की वजह से पैसों का लेनदेन सामने आया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। टीम ने आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थान बदलता रहा। पुलिस के अनुसार, 3 अक्तूबर को टीम को आरोपी के झबरेड़ा रोड पर होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर शुभम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि आरोपी शुभम कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नाथूखेड़ी गांव में 30 सितंबर को महिला पर किया था हमला