फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   A multi-storey complex will be built in the municipal corporation premises.

Roorkee News: नगर निगम परिसर में बनेगा बहुमंजिला कांप्लेक्स

Wed, 14 Oct 2026 07:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:56 PM IST
विज्ञापन
A multi-storey complex will be built in the municipal corporation premises.
नगर निगम परिसर में बहुमंजिला कांप्लेक्स और पार्किंग बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जा रही है। योजना के तहत परिसर के करीब आधे हिस्से में निर्माण कराने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। वहीं, कांप्लेक्स और पार्किंग का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे नगर निगम को आय का नया स्रोत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन


नगर निगम का परिसर काफी बड़ा है और यहां कांप्लेक्स के साथ पार्किंग विकसित करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से पिछली बोर्ड बैठक में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं, आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) की ओर से नगर निकायों को इस तरह की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में नगर निगम ने योजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विज्ञापन

नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि मुख्य भवन के बराबर वाले हिस्से में कांप्लेक्स और पार्किंग बनाने के लिए डीपीआर तैयार कराई जा रही है। कांप्लेक्स को बहुमंजिला बनाने की योजना है ताकि अधिक से अधिक दुकानें विकसित की जा सकें। परियोजना के संचालन के लिए पीपीपी मॉडल की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। योजना साकार होने पर नगर निगम को नियमित आय प्राप्त होने के साथ पार्किंग की समस्या दूर करने में भी मदद मिल सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed