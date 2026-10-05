Roorkee News: उपचार के दौरान 27 वर्षीय महिला ने तोड़ा दम, बेटी का उपचार जारी
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:38 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:38 PM IST
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मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में करीब एक सप्ताह पहले हुए सड़क हादसे में घायल 27 वर्षीय महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने नम आंखों से अंतिम संस्कार किया।
समाजसेवी साहुल खान, गुफरान शाह और राव अब्दुल्ला ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व ढंडेरा निवासी एक परिवार ई-रिक्शा से लक्सर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। मंगलौर और लंढौरा के बीच पेट्रोल पंप के पास ई-रिक्शा रुका हुआ था। इस दौरान ई-रिक्शा में सवार परिवार के कुछ सदस्य वाहन से बाहर खड़े थे। तभी विपरीत दिशा से तेज गति से आई कार ने ई-रिक्शा और वहां खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम बच्चे समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि करीब 11 लोग घायल हुए थे। घायलों में रिहाना (27) भी शामिल थी। उनकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया था।
परिजनों के अनुसार, रिहाना का करीब एक सप्ताह से उपचार चल रहा था, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। सोमवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया गया कि हादसे में उनके पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया।
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समाजसेवी साहुल खान, गुफरान शाह और राव अब्दुल्ला ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व ढंडेरा निवासी एक परिवार ई-रिक्शा से लक्सर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। मंगलौर और लंढौरा के बीच पेट्रोल पंप के पास ई-रिक्शा रुका हुआ था। इस दौरान ई-रिक्शा में सवार परिवार के कुछ सदस्य वाहन से बाहर खड़े थे। तभी विपरीत दिशा से तेज गति से आई कार ने ई-रिक्शा और वहां खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम बच्चे समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि करीब 11 लोग घायल हुए थे। घायलों में रिहाना (27) भी शामिल थी। उनकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया था।
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परिजनों के अनुसार, रिहाना का करीब एक सप्ताह से उपचार चल रहा था, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। सोमवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया गया कि हादसे में उनके पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया।
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