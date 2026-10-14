Rishikesh News: शराब तस्करी के आरोप में युवक गिरफ्तार

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रायवाला। कोतवाली पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी को सीज किया है। प्रभारी कोतवाल मोहन सिंह ने बताया कि निर्मल आई अस्पताल के पास एक स्कूटी सवार युवक को रोककर तलाशी ली। युवक से देसी शराब के 44 पव्वे टेट्रा पैक और 80 पव्वे अंग्रेजी शराब बरामद की गई। युवक की पहचान शिवम कुमार निवासी राजीव नगर, कंडोली, रायपुर, देहरादून के रूप में हुई है। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।