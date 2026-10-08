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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Young man attacked with a knife while visiting an ATM to withdraw cash

Rishikesh News: एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे युवक पर चाकू से हमला

Thu, 08 Oct 2026 11:47 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:47 PM IST
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Young man attacked with a knife while visiting an ATM to withdraw cash
एसबीआई के एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे युवक पर कुछ लोगों ने चाकू और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर और कमर पर कई वार किए गए जबकि नाक पर चोट लगने से उसकी हड्डी टूट गई। गंभीर रूप से घायल युवक को करौंदी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
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मानक मजरा निवासी नाथीराम ने भगवानपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी पत्नी रोशन देवी रुड़की के एक अस्पताल में भर्ती है। तहरीर के मुताबिक बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे उनका बेटा राहुल अपने पड़ोसी अनुज के साथ भगवानपुर के रायपुर रोड स्थित एसबीआई एटीएम पहुंचा था।
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आरोप है कि वहां पहले से मौजूद रायपुर निवासी कुछ लोगों ने राहुल को घेर लिया। आरोपियों ने राहुल को पकड़कर उसके सिर और कमर पर चाकू से कई वार किए। इसके बाद धारदार हथियार से भी हमला करने का आरोप है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल राहुल को कस्बे के निजी अस्पताल करौंदी में भर्ती कराया। पीड़ित के पिता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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