Rishikesh News: एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे युवक पर चाकू से हमला

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मानक मजरा निवासी नाथीराम ने भगवानपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी पत्नी रोशन देवी रुड़की के एक अस्पताल में भर्ती है। तहरीर के मुताबिक बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे उनका बेटा राहुल अपने पड़ोसी अनुज के साथ भगवानपुर के रायपुर रोड स्थित एसबीआई एटीएम पहुंचा था।आरोप है कि वहां पहले से मौजूद रायपुर निवासी कुछ लोगों ने राहुल को घेर लिया। आरोपियों ने राहुल को पकड़कर उसके सिर और कमर पर चाकू से कई वार किए। इसके बाद धारदार हथियार से भी हमला करने का आरोप है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल राहुल को कस्बे के निजी अस्पताल करौंदी में भर्ती कराया। पीड़ित के पिता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।