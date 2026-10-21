Rishikesh News: रात्रि चौपाल में समस्याएं रख सकेंगे ग्रामीण

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जौलीग्रांट। विकासखंड की रानीपोखरी मौजा में 23 अक्तूबर को जिलाधिकारी के निर्देश पर रात्रि चौपाल आयोजित होगी। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर निस्तारण का प्रयास करेंगे।खंड विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि चौपाल में राजस्व, विकास, पंचायती राज, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और समाज कल्याण विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। डोईवाला ब्लॉक प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्राम प्रधान अरुणा भंडारी ने बताया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को चौपाल में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।