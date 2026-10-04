फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Uttarakhand shines in Goa

Rishikesh News: गोवा में उत्तराखंड का परचम, 40 प्लस फुटबॉल टीम ने जीता स्वर्ण

Sun, 04 Oct 2026 02:16 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 04 Oct 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Uttarakhand shines in Goa
गोवा में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक और विनिंग ट्रॉफी जीतकर लौटी उत्तराखंड की 40 प्लस फुटबॉल टीम का राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सम्मान किया। उन्होंने खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल और विनिंग ट्रॉफी के साथ सम्मानित करते हुए इस उपलब्धि को उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताया।
विज्ञापन


यूथ स्पोर्ट्स एजुकेशन फेडरेशन इंडिया की ओर से फिट इंडिया अभियान के तहत 26 से 28 सितंबर तक गोवा में ऑल इंडिया चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में उत्तराखंड की 40 प्लस फुटबॉल टीम ने प्रतिभाग किया और सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए फाइनल में भी बाजी मारी। टीम ने स्वर्ण पदक के साथ विनिंग ट्रॉफी अपने नाम की। कुसुम कंडवाल ने खिलाड़ियों को भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर टीम संयोजक गोपाल रावत, कोच दिग्विजय सिंह तोमर, कप्तान दीपक बिष्ट और त्रिलोकनाथ गुप्ता समेत पूरी टीम को सम्मानित किया गया। सम्मानित खिलाड़ियों में शैलेंद्र कुमार अंथवाल, विजय शर्मा, अनिल रावत, शीशपाल सिंह पोखरियाल और यशवंत सिंह रावत आदि शामिल रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed