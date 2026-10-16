Rishikesh News: ऋषिकेश में भाजपा व कांग्रेस के दो - दो प्रत्याशियों ने मारी बाजी

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- भाजपा के राजेंद्र बिष्ट और आशु डंग जीते, कांग्रेस की संध्या गोयल और सत्या कपरुवाण ने भी मारी बाजीऋषिकेश। नगर निगम ऋषिकेश में जिला योजना समिति सदस्य पद के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के दो-दो पार्षदों ने जीत दर्ज की। भाजपा के राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट और आशु डंग विजयी रहे, जबकि कांग्रेस की संध्या गोयल और सत्या कपरुवाण ने भी जीत हासिल की। चुनाव परिणामों को लेकर नगर निगम की स्थानीय राजनीति में पार्षदों की एकजुटता और रणनीतिक तालमेल चर्चा का विषय बना हुआ है।मतगणना में भाजपा पार्षद राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट को 25 और आशु डंग को 18 मत मिले। वहीं, कांग्रेस की संध्या गोयल को 20 और सत्या कपरुवाण को 17 मत प्राप्त हुए।कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी संध्या बिष्ट गोयल की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी की ओर से इसे पार्षदों की एकजुटता और बेहतर रणनीतिक तालमेल का परिणाम बताया जा रहा है। चुनाव में दोनों दलों के दो-दो प्रत्याशियों की जीत ने नगर निगम की स्थानीय राजनीति में उनकी भूमिका को फिर चर्चा में ला दिया है।साइड स्टोरीऋषिकेश।जिला योजना समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दो-दो प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। सोमवार को भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट और आशु डंग के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी संध्या बिष्ट गोयल और सत्या कपरूवान ने भी ऋषिकेश तहसील में नामांकन पत्र दाखिल किए थे। भाजपा की ओर से ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र से राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट और आशु डंग को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने 11 अक्टूबर को जारी पत्र के माध्यम से दोनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। वहीं, कांग्रेस की ओर से संध्या बिष्ट गोयल और सत्य कपरूवाण ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी पार्षदों के साथ 14 निर्दलीय पार्षद भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रत्याशियों के समर्थन में पार्षदों की एकजुटता बताया।