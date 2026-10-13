फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Traffic jam caused by illegal parking and bus stops on the bridge.

Rishikesh News: पुल पर अवैध पार्किंग और बसों के ठहराव से लग रहा जाम

Tue, 13 Oct 2026 06:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:20 PM IST
विज्ञापन
Traffic jam caused by illegal parking and bus stops on the bridge.
ढालवाला। मुनिकीरेती क्षेत्र में चौदह बीघा पुल के दोनों ओर बसों और भारी वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से रोजाना जाम लग रहा है। इससे स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। जाम में स्कूली बसें और वैन भी फंसने से बच्चों को देरी होती है। वहीं, आपातकालीन स्थिति में भी आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय निवासी संदीप भंडारी, अनिता रावत और मीना अस्वाल ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पुल के दोनों ओर बेतरतीब पार्किंग पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था सुचारु करने की मांग की। एआरटीओ ऋषिकेश रश्मि पंत ने बताया कि पुल पर वाहन पार्क किया जाना गलत है, स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed