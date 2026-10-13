Rishikesh News: पुल पर अवैध पार्किंग और बसों के ठहराव से लग रहा जाम

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ढालवाला। मुनिकीरेती क्षेत्र में चौदह बीघा पुल के दोनों ओर बसों और भारी वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से रोजाना जाम लग रहा है। इससे स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। जाम में स्कूली बसें और वैन भी फंसने से बच्चों को देरी होती है। वहीं, आपातकालीन स्थिति में भी आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय निवासी संदीप भंडारी, अनिता रावत और मीना अस्वाल ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पुल के दोनों ओर बेतरतीब पार्किंग पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था सुचारु करने की मांग की। एआरटीओ ऋषिकेश रश्मि पंत ने बताया कि पुल पर वाहन पार्क किया जाना गलत है, स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी।