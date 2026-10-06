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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   The staging of Ramlila at Subhash Bankhandi begins today

Rishikesh News: आज से शुरू होगा सुभाष बनखंडी में रामलीला का मंचन

Tue, 06 Oct 2026 06:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:46 PM IST
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The staging of Ramlila at Subhash Bankhandi begins today
ऋषिकेश। सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी की ओर से बुधवार (आज) से 66वीं रामलीला का मंचन शुरू किया जा रहा है। आयोजकों की ओर से सभी तैयारियों पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष रामलीला को और भी भव्य रूप देने का प्रयास किया गया है।
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श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक थापा, महामंत्री योगेश कालड़ा व कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह पाल ने बताया कि वर्ष 1955 से संचालित सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी की ओर से इस वर्ष रामलीला मंचन को और अधिक भव्य व आकर्षक स्वरूप देने के लिए पहली बार डिजिटल एलईडी गेट और बैकग्राउंड में चलित चित्रों का प्रयोग किया जाएगा। कमेटी की ओर से इस वर्ष एक महिला मंडल का गठन भी किया गया है। महिला मंडल की ओर से घर-घर जाकर रामलीला और सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के साथ युवाओं व बच्चों को भगवान श्रीराम के आदर्श चरित्र और रामचरितमानस के प्रसंगों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कमेटी के अनुसार सात अक्टूबर को गणेश पूजन, श्रवण कुमार व राजा दशरथ संवाद और कैलाश लीला के साथ रामलीला का शुभारंभ होगा।
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