Rishikesh News: ज्ञानाभियनयनम प्रतियोगिता में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 17 Oct 2026 07:30 PM IST
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डाेईवाला। माजरी ग्रांट स्थित मानस इंटरनेशल स्कूल में नवरात्रि और दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति पर आधारित अंतरसदनीय अभिनय प्रतियोगिता ज्ञानाभिनयनम आयोजित की गई। प्रतियोगिता में नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा बच्चों के सर्वागींण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छात्रों ने मां दुर्गा द्वारा महिषासुर मर्दन, माता सीता के जीवन आदर्शो और अन्य पौराणिक प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य मीनाक्षी अमोली, एनपी अमोली, रविंद्र बेलवाल, नीलिमा नैथानी, अंजू गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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