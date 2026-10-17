फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   The Gyanabhinayanam competition showcased Indian culture

Rishikesh News: ज्ञानाभियनयनम प्रतियोगिता में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक

Sat, 17 Oct 2026 07:30 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 17 Oct 2026 07:30 PM IST
विज्ञापन
The Gyanabhinayanam competition showcased Indian culture
डाेईवाला। माजरी ग्रांट स्थित मानस इंटरनेशल स्कूल में नवरात्रि और दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति पर आधारित अंतरसदनीय अभिनय प्रतियोगिता ज्ञानाभिनयनम आयोजित की गई। प्रतियोगिता में नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा बच्चों के सर्वागींण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छात्रों ने मां दुर्गा द्वारा महिषासुर मर्दन, माता सीता के जीवन आदर्शो और अन्य पौराणिक प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य मीनाक्षी अमोली, एनपी अमोली, रविंद्र बेलवाल, नीलिमा नैथानी, अंजू गुप्ता आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed