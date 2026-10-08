फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   The administration removed encroachments from government land

Rishikesh News: सरकारी जमीन से प्रशासन ने हटवाया कब्जा

Thu, 08 Oct 2026 06:29 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:29 PM IST
विज्ञापन
The administration removed encroachments from government land
मानक मजरा गांव में सरकारी जमीन पर कथित रूप से धार्मिक स्थल का निर्माण किए जाने की शिकायत पर तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। टीम ने सरकारी भूमि पर लगाए गए सीमेंट के पिलर और तारबाड़ से किए गए कब्जे को हटवा दिया। साथ ही संबंधित लोगों को दोबारा कब्जा करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
विज्ञापन


मानक मजरा गांव निवासी एक व्यक्ति ने एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि गांव में कुछ लोगों की ओर से सरकारी जमीन पर सीमेंट के पिलर खड़े कर तारबाड़ की जा रही है और धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा है। शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया।
विज्ञापन


नायब तहसीलदार ओमप्रकाश के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम में राजस्व निरीक्षक सुभाष चौहान और लेखपाल ललित कुमार समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने मौके का निरीक्षण करने के बाद सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाया। प्रशासन ने मौके पर मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर दोबारा किसी भी तरह का कब्जा या निर्माण करने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed