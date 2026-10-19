ऋषिकेश: स्वामी चिदानंद सरस्वती ने नवनियुक्त राज्यपाल को दी बधाई, कहा-अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलेगा

परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उनके पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई दी हैं।

विज्ञापन

स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल आध्यात्मिक चेतना के प्रसार, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन और राज्य के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा।उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि उनके दीर्घकालिक राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक अनुभवों का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा।