फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Students taught life-saving techniques.

Rishikesh News: छात्रों को सिखाए जीवन रक्षा के तरीके

Tue, 13 Oct 2026 06:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:45 PM IST
विज्ञापन
Students taught life-saving techniques.
ढालवाला। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) ढालवाला की एनएसएस इकाई की ओर से मंगलवार को वर्ल्ड ट्रॉमा वीक के उपलक्ष्य में एम्स के सहयोग से एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञों ने एनएसएस स्वयंसेवकों को सड़क दुर्घटनाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में घायलों की मदद करने के तरीके बताए।
विज्ञापन

कार्यशाला में सीपीआर देने, रक्तस्राव रोकने, फ्रैक्चर की स्थिति में प्राथमिक सहायता, गोल्डन ऑवर के महत्व और आपातकालीन हेल्पलाइन 108 के उपयोग की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से स्वयंसेवकों को जीवन रक्षा के उपाय सिखाए। संस्थान के निदेशक रवि जुयाल ने एम्स की टीम का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण युवाओं को आपातकाल में प्रथम मददगार बनने और समाज सेवा के लिए तैयार करते हैं। इस अवसर पर संस्थान के प्राध्यापक, कर्मचारी और एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed