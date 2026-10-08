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Rishikesh News: 18 अक्तूबर तक चलेगा विशेष शपथ अभियान

Thu, 08 Oct 2026 06:09 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 08 Oct 2026 06:09 PM IST
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Special Pledge Campaign to Continue Until October 18
ऋषिकेश। नशामुक्त भारत अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे विशेष शपथ अभियान की अवधि बढ़ाकर 18 अक्तूबर 2026 कर दी गई है। जिले के शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, स्थानीय निकायों, होटल, होम स्टे, हॉस्टल और खेल संस्थानों में लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के छात्र-छात्राओं को अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, स्थानीय नागरिकों और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। ऑनलाइन शपथ के लिए क्यूआर कोड और विभागीय पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। शपथ के बाद ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। डीएम ने 18 अक्टूबर तक अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने और कार्यक्रमों की तस्वीरें व प्रमाण-पत्र समाज कल्याण विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं।
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