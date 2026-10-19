फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Sewer overflowing outside railway station; memorandum submitted

Rishikesh News: रेलवे स्टेशन के बाहर ओवरफ्लो हो रहा सीवर, ज्ञापन दिया

Mon, 19 Oct 2026 05:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 19 Oct 2026 05:24 PM IST
विज्ञापन
Sewer overflowing outside railway station; memorandum submitted
ऋषिकेश। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बाहर कई महीनों से ओस्फ्लो हो रहे सीवर के कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ध्यानी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि तीर्थनगरी ऋषिकेश में देश विदेश पर्यटक आते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर बह रहे सीवर के दूषित पानी के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। रेलवे स्टेशन की पार्किंग और आसपास के क्षेत्र में पिछले कई महीनों से कूड़ा-कचरा जमा है। सीवर की दुर्गंध से स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे प्रशासन से जल्द ही सीवर का लीकेज ठीक करने और स्टेशन परिसर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं स्टेशन मास्टर विजय शंकर पांडेय ने आश्वासन दिया कि जल्द ही लीकेज को ठीक किया जाएगा। ज्ञापन देने वालाें में दीपक बिष्ट, राजेश दिवाकर, राकेश पारछा, पूर्व पार्षद हरीश तिवाड़ी, पवन गोयल, मनमीत कुमार, संजीव पाल, राकेश कुमार आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed