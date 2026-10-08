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Rishikesh News: कुट्टू के आटे और पनीर के नमूने लिए

Thu, 08 Oct 2026 11:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:45 PM IST
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Samples of buckwheat flour and paneer were collected
आगामी नवरात्र एवं त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को ढंडेरा, लंढौरा और मंगलौर क्षेत्र में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को खुले कुट्टू के आटे की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने केवल गुणवत्तायुक्त, पैक्ड और लेबलयुक्त कुट्टू का आटा बेचने के लिए कहा। साथ ही प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से तीन खाद्य नमूने लिए गए। इनमें कुट्टू आटा, सिंघाड़ा आटा और पनीर का एक-एक नमूना शामिल है। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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