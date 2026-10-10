Rishikesh News: संतों ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की शपथ ली
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 10 Oct 2026 06:58 PM IST
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ऋषिकेश। ब्रह्मपुरी स्थित श्रीराम तपस्थली आश्रम के पीठाधीश्वर जगतगुरु द्वाराचार्य स्वामी दयाराम योगानंदाचार्य महाराज का 73वां जन्म महोत्सव धूमधाम मनाया गया। इस कार्यक्रम में अलग-अलग राज्यों से आए संतों और अनुयायियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संतों ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की शपथ ली। आश्रम में आयोजित पितृ अमावस्या के अवसर पर आए हुए भक्तों ने अपने पितरों का ब्रह्मपुरी के आनंद घाट पर पितृ तर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महामंडलेश्वर महावीर दास, महंत रवि प्रपन्नाचार्य, युवराज प्रदीप शर्मा, केशव जगदीश दास, हरिदास, प्रमोद दास, हरिओम दास, आशा पलिया, सुमन शेरावत, कैलाश चंद शर्मा, संतोष पुजारी, राघव दास, सोमेश्वर दास आदि उपस्थित रहे।
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