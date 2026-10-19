Rishikesh News: कुंजापुरी मेले की खेल और रचनात्मक प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित

नरेंद्रनगर। 50वें मां कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले की खेल व विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए गए। मेले के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों, छात्र-छात्राओं, महिलाओं और नन्हे-मुन्ने बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर सोमवार शाम को विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार व स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।मेले में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में क्रिकेट का मुकाबला आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें नरेंद्रनगर तहसील की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया जबकि ढालवाला की टीम उपविजेता रही। शतरंज प्रतियोगिता में महेंद्र सिंह नेगी ने प्रथम और विशेष गोदियाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कैरम की एकल प्रतियोगिता में भूपेंद्र भंडारी विजेता और सत्यपाल सिंह उपविजेता रहे। वहीं, युगल कैरम प्रतियोगिता में भूपेंद्र भंडारी व उनके साथी ने बाजी मारी, जबकि शिवम ड्यूंडी व उनके साथी उपविजेता रहे। रस्साकशी प्रतियोगिता में वार्ड संख्या दो की मालती भंडारी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। नागराज क्लब, तलाई गांव की टीम दूसरे स्थान पर रही। महिलाओं की कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में अनीता पुंडीर ने प्रथम, अंजू पुंडीर ने द्वितीय और प्रभावती राणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मेले में खेलकूद के साथ छात्र-छात्राओं की बौद्धिक व रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए निबंध और कला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। निबंध प्रतियोगिता में साक्षी ने प्रथम, आदर्श ने द्वितीय और प्रीति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कला प्रतियोगिता में सानवी राणा प्रथम, तन्वी द्वितीय और नम्रता तृतीय स्थान पर रहीं। मेले में आयोजित बेबी शो में नन्हे-मुन्ने बच्चों ने अपनी मासूम अदाओं से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रतियोगिता को तीन आयु वर्गों में आयोजित किया गया। शून्य से एक वर्ष आयु वर्ग में श्रेष्ठ ने प्रथम और तनिष्का ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। शून्य से तीन वर्ष आयु वर्ग में वेदांत नेगी प्रथम, श्रेयष द्वितीय और समर्थ तृतीय स्थान पर रहे। वहीं, तीन से पांच वर्ष आयु वर्ग में रुद्रांश जोशी ने प्रथम, राजविका ने द्वितीय और वरण्य ने तृतीय स्थान हासिल किया। समापन अवसर पर मेला समिति की ओर से सभी विजेता व उपविजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। मेले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी खेल, कला और रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला।