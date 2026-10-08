Rishikesh News: राम ने किया ताड़का का वध, जय श्री राम के जयकारों से गूंजा पंडाल

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देवभूमि श्रीराम धार्मिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट की ओर से आयोजित 17वें रामलीला महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार रात श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के गुरु विश्वामित्र के आश्रम जाने और ताड़का वध व सुबाहु वध की लीला का मंचन किया गया। ताड़का का डरावना रूप देखकर महिलाएं और बच्चे सहम गए। अशोक नगर, बूचड़ी फाटक स्थित मैदान में आयोजित रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि कांग्रेस महानगर रुड़की जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट और संजीव वर्मा एडवोकेट ने फीता काटकर किया। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भगवान श्रीराम का चरित्र मर्यादित आचरण, माता-पिता और गुरुजनों के सम्मान की सीख देता है। लीला की शुरुआत गुरु विश्वामित्र के राजा दशरथ के दरबार में पहुंचने से हुई। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को शिव धनुष भंग, सीता स्वयंवर और श्रीराम के राजतिलक की लीला का मंचन होगा। इस अवसर पर अर्जुन सिंह तड़ियाल, राजेंद्र सिंह रावत, विक्रम कुलाश्री, जगदीश सिंह नेगी, सतीश नेगी समेत अन्य मौजूद रहे।