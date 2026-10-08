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Rishikesh News: वन्यजीव संरक्षण के प्रति किया जागरूक

Thu, 08 Oct 2026 04:36 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 04:36 PM IST
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Raised awareness about wildlife conservation
वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत बृहस्पतिवार को खानपुर रेंज के शाह मंसूर अनुभाग स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालवाला मजबता में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने छात्र-छात्राओं को वन्यजीव संरक्षण व पर्यावरण के महत्व की जानकारी दी। इस दौरान विद्यार्थियों को वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, वन्यजीवों के महत्व और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि वन्यजीव पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके संरक्षण के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। वन विभाग के कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को वन एवं वन्यजीव संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वन्यजीवों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही संरक्षण की भावना विकसित करना रहा। संवाद
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