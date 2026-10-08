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Rishikesh News: 18 स्थानों पर पकड़ी बिजली चोरी

Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST
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Power theft detected at 18 locations
ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार को लंढौरा क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर करीब 18 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी। टीम ने लंढौरा के अलावा जैनपुर, भगवानपुर और पीरपुरा क्षेत्र में छापे मारे। कार्रवाई के दौरान एक ईंट-भट्ठे और दो रेस्टोरेंट में भी बिजली चोरी को पकड़ा। उपखंड अधिकारी रामकुमार कौशिक ने बताया कि क्षेत्र में बिजली चोरी की लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम गठित कर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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