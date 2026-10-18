फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Potholes on the Tapovan bypass road are slowing down vehicles

Rishikesh News: तपोवन बाइपास मार्ग पर गड्ढे रोक रहे वाहनों की रफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 06:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 06:34 PM IST
विज्ञापन
Potholes on the Tapovan bypass road are slowing down vehicles
- ब्रह्मानंद मोड़ से तपोवन तिराहे तक सड़क बदहाल, ट्रांसपोर्टरों ने लोनिवि से की शिकायत
विज्ञापन

ऋषिकेश। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रह्मानंद मोड़ से तपोवन तिराहे तक करीब तीन किलोमीटर लंबे बाइपास मार्ग की हालत बदहाल है। इस हिस्से में 20 से अधिक स्थानों पर गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण वाहनों की रफ्तार थम रही है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि सड़क की स्थिति सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), नरेंद्रनगर के अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

ब्रह्मानंद मोड़ से तपोवन तिराहे तक का यह सड़क मार्ग लोनिवि नरेंद्रनगर के अधीन है। विभाग की ओर से सड़क की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण बरसात के बाद इसकी स्थिति खराब हो गई है। जगह-जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है और यातायात की गति भी प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन


ट्रांसपोर्टर सुधीर राय रावत और गजेंद्र नेगी ने बताया कि इस मार्ग से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों को गड्ढों के कारण नुकसान पहुंच रहा है। उनके अनुसार, कई वाहनों की कमानी टूट रही हैं, जिससे वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि सड़क के गड्ढे भरने और मार्ग की स्थिति सुधारने के लिए लोनिवि के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


तपोवन बाइपास मार्ग पर खारास्रोत से तपोवन तिराहा तक सड़क पर डामर बिछाने के टेंडर हो चुके हैं। जल्द ही काम शुरु किया जाएगा।- प्रवीण कर्णवाल, अधिशासी अभियंता, लोनिवि नरेंद्रनगर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed