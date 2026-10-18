Rishikesh News: विजयदशमी कार्यक्रम में देश की एकता का लिया संकल्प

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जौलीग्रांट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से रानीपोखरी बारातघर में विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संघ के विभाग सहकार्यवाह मनोज ने कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सभी को सबसे पहले अपने अंदर छुपे काम, क्रोध और लोभ को मिटाना चाहिए। अहंकार के कारण रावण का सर्वनाश हुआ था। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। एकता और संगठन की शक्ति बड़ी होती है। शक्ति और शील का संतुलन भी जरूरी है। इस अवसर पर लक्ष्मी प्रकाश बहुगुणा, अशोक कपरूवाण, निदेश सिल्सवाल, संदीप जायसवाल, प्रवेश कुमेड़ी, गोपाल बिष्ट, शैलेंद्र सिंह, मुकेश्वर चौहान आदि उपस्थित रहे। संवाद