Rishikesh News: लगातार बारिश से फसलों को नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता

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- काली पड़ी धान की फसल, गन्ने की फसल भी गिरीऋषिकेश/डोईवाला। अक्तूबर मध्य में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में पककर तैयार खड़ी धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। बारिश और तेज हवाओं के चलते गन्ने की फसल खेतों में गिर रही है, जबकि कटाई के बाद खेतों में पड़ी धान की फसल भीगने से काली पड़ रही है। इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ उत्पादन घटने की आशंका भी बढ़ गई है। डोईवाला क्षेत्र में इन दिनों धान की कटाई जोर पकड़ रही है, लेकिन मौसम की बेरुखी किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही है।डोईवाला विकासखंड में करीब 1000 से 1200 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है। यहां किसान अक्तूबर के पहले सप्ताह से ही धान की कटाई शुरू कर देते हैं। इस बार लगातार बारिश होने के कारण कटाई का काम प्रभावित हो रहा है। खेतों में खड़ी फसल के साथ कटाई के बाद खुले में रखी धान की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। बारिश में भीगने से धान की फसल खराब होने का खतरा बना हुआ है।सिमलास ग्रांट के किसान उमेद वोरा ने बताया कि कटाई के बाद खेतों में पड़ी धान की फसल बारिश में भीग रही है। इससे फसल खराब होने की आशंका है। वहीं, बारिश और तेज हवाओं के कारण गन्ने की फसल भी गिर रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।अक्तूबर के मध्य में लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कटाई में देरी होने के साथ ही फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।कृषि विशेषज्ञ डीएस असवाल ने बताया कि मध्य अक्तूबर में बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। किसान कटाई कर रहे हैं। कटी फसल काली पड़ सकती है।